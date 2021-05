Illias wilde de schoen van Davy Klaassen teruggeven, maar toen kwamen Kale en Kokkie

Ilias uit Noord had vanochtend nog een mooie trofee in handen: hij kwam gisteren tijdens de huldiging bij de Johan Cruijff Arena bij toeval in bezit van een voetbalschoen van een Ajax-speler. Toen Davy Klaassen vanochtend via Instagram liet weten dat hij zijn zooltjes graag terugwilde, wilde Ilias de schoen graag teruggeven.