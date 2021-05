Verplaatsing coffeeshop Best Friends naar Zuidoost stap verder: eerste paal geslagen

Afhaalcoffeeshop Best Friends kan naar verwachting in november openen op de nieuwe locatie in Zuidoost. Deze week is de eerste paal geslagen.

De coffeeshop is nu nog gevestigd in de Huidenstraat in het centrum. In 2019 liet de gemeente weten de coffeeshop te willen verplaatsen naar Zuidoost, om zo de coffeeshops in de stad te spreiden. De nieuwe locatie is op de hoek van de Holterbergweg en de Hettenheuvelweg.

"De coffeeshop die hier gebouwd wordt, wordt een afhaalcoffeeshop waar geen verblijfsruimte aanwezig is", laat de gemeente weten. "Het idee is dat men de softdrugs hier koopt, en vervolgens elders/thuis nuttigt. Daarom wordt verwacht dat klanten veelal met de auto komen. Om die reden wordt er voorzien in 22 parkeerplekken."

Na de opening houdt de gemeente in de gaten of de exploitant zich aan de regels houdt. "Er is een onderzoeksbureau ingeschakeld om de gevolgen voor de omgeving nauwkeurig in beeld te houden en er is overleg met de buurt. Na twee jaar wordt een besluit genomen of de coffeeshop op deze plek mag blijven."

Eerder maakten belanghebbenden, vermoedelijk bewoners of bedrijven uit de buurt, bezwaar tegen de komst van de coffeeshop in Zuidoost. De start van de bouw van de nieuwe locatie liep daardoor vertraging op.