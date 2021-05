Kruising Fred Petterbaan met Van Eesterenlaan moet veiliger: "Fietsers komen met elkaar in conflict"

Op de kruising van de Fred Petterbaan met de Van Eesterenlaan wordt gewerkt om de verkeersveiligheid te verbeteren. In het AT5 -programma Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Joeri van den Ende wat er allemaal gaat veranderen.

Het is niet goed gesteld met de verkeersveiligheid van de kruising. ''Er wordt bijvoorbeeld heel veel schuin overgestoken, het opstellen bij de verkeerslichten is niet handig, fietsers komen met elkaar in conflict en om die conflicten op te lossen verbeteren we nu de situatie op het kruispunt", vertelt omgevingsmanager Joeri van den Ende.

Quote ''Je moest als fietser altijd heel lang wachten, volgens mij gingen mensen daarom heel vaak door rood'' buurtbewoner

Buurtbewoners klagen ook over de stoplichten die niet naar behoren functioneren. ''Het stoplicht blijft maar één seconde op groen en gaat dan weer op rood, dus er kon steeds maar één persoon oversteken"', legt iemand uit. ''Het was wel vrij onoverzichtelijk en je moest als fietser altijd heel lang wachten, '' bevestigt een andere buurtbewoner. ''Volgens mij gingen mensen daarom heel vaak door rood, wat natuurlijk niet heel veilig is''. De plaatselijke kapper beaamt dit: "Er zijn vroeger heel veel ongelukken gebeurd hier." Nieuwe kruising De kruising wordt veiliger gemaakt door meer ruimte te maken voor de fietser 'We zorgen voor meer opstelruimte voor fietsers en bij de stoplichten richten we het iets anders in, zodat het wat meer overeenkomt met hoe mensen het gebruiken'', legt Van den Ende uit. "De fietspaden worden breder rondom het kruispunt, er komen wat middeneilandjes bij en de verkeersregelinstallatie op het kruispunt wordt vervangen, waardoor de verkeersafwikkeling net iets anders wordt."

Situatie na werkzaamheden

Gevolgen verkeer De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer. Tot 28 mei is doorgaand verkeer op de Oostelijke Handelskade niet mogelijk. De parkeergarage van het winkelcentrum blijft wel bereikbaar. Daarma verplaatsen de werkzaamheden zich naar het zuiden van de kruising. Voetgangers en tram kunnen langs het werk. Fiets-en autoverkeer wordt omgeleid via omliggende straten en de bus volgt een alternatieve route (zie GVB). ''Ik vind het wel een beetje druk met geluiden en lawaai en moeilijk voor de klanten nu alles dicht is"', zegt de kapper. "Dat is wel een beetje lastig.'' Het is nog even volhouden tot 6 juli, dan moet de kruising klaar zijn.