Alleen in de Hollandsche Schouwburg of struikelstenen poetsen: Amsterdam herdenkt

Ondanks de coronamaatregelen en verbouwing was het vandaag toch mogelijk te herdenken in de Hollandsche Schouwburg. Er was geen bijeenkomst maar iedereen die dat wilde, mocht individueel naar binnen om te herdenken. Er waren ook Amsterdammers die op een actieve manier stilstonden bij oorlogsslachtoffers. Bijvoorbeeld An Huitzing die in de Rivierenbuurt struikelsteentjes oppoetste.

Samen met haar vriendin Puck trekt zij gewapend met poetslappen en polijsttmiddel de buurt in om de koperen plaatjes in de stoep te laten glimmen. In de stad zijn er zo'n zeshonderd van die plaatjes die adressen markeren waar de Duitsers in de oorlog Joodse burgers oppakten.

An vertelt dat ze zich ook verdiept heeft in de achtergrond van de plaatjes. "Op internet of in boekjes kun je de namen opzoeken die op de plaatjes staan", vertelt ze. En zeker op een dag als vandaag vindt zij dat een mooie manier om stil te staan bij die gebeurtenissen. Als An en haar vriendin de Maasstraat verlaten, straalt het struikelsteentje voor nummer 15 je tegemoet. De twee dames gaan op weg naar het volgende adres.

Hollandsche Schouwburg

Tienduizenden Joodse Amsterdammers werden in het gebouw aan de Plantage Middenlaan bijeen gedreven om te worden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Maar heel weinigen overleefden dat. Wel de ouders van Bernard Kalkoene die als een van de eersten bij het monument bloemen kwam leggen.

De bezoekers worden één voor één of per huishouden toegelaten in de herdenkingsruimte. "Voor mijn ouders was dit een heel beladen plek, hiervandaan zijn ze afgevoerd, ze hebben het overleefd, het herdenken was een familiegebeuren", vertelt hij. Het is voor het eerst dat hij alleen herdenkt en niet met een groot gezelschap en dat maakt diepe indruk op hem.

Belangrijke plek

Het Joods Cultureel Kwartier, de organisatie die de Hollandsche Schouwburg beheert, probeert de plek zo veel mogelijk open te houden voor herdenkingsdoeleinden. "We weten hoe belangrijk de plek is voor mensen die hier al jaren herdenken en hoe belangrijk de plek is in Amsterdam", zegt Kiki Stoffels van het Joods Cultureel Kwartier.

De Schouwburg wordt verbouwd en bovendien heeft ook het JCK te maken met coronamaatregelen die het toelaten van groepen bezoekers onmogelijk maken. Individuele bezoekers zijn als het even kan welkom in het gebouw, mits ze zich houden aan de looproute en de maatregelen.