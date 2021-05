Nieuw beveiligingssysteem moest ingrijpend aangepast worden voor 'uniek' metronet

De storingen met het beveiligingssysteem van het metronet, waardoor alle metro's op 12 en 25 april stil kwamen te staan, kwamen mogelijk doordat het systeem 'ingrijpend' aangepast was. Dat schrijft wethouder Egbert de Vries (Vervoer) in een brief aan de gemeenteraad.

Het beveiligingsysteem, CBTC, wordt al in zo'n 60 andere steden in de wereld gebruikt, maar in Amsterdam zou het niet eenvoudig zijn. "De exploitatiewijze (in dit geval het vervlochten netwerk en gevorkt rijden) in combinatie met verschillende typen treinen in verschillende configuraties maakt de Amsterdamse metro uniek", schrijft De Vries.

Nieuwe functies

De Franse leverancier van het systeem moest daardoor een groot aantal nieuwe functies en mogelijkheden inbouwen. De Vries: "Door het aanpassen van een systeem kunnen problemen ontstaan die zich elders niet eerder hebben voorgedaan."

Op de Noord/Zuidlijn werkt CBTC al, maar op de andere lijnen niet. Het was de bedoeling dat dat voor de lancering van de Noord/Zuidlijn zou gebeuren, maar dat lukte niet. De wethouder schrijft dat er de afgelopen jaren getest is, maar dat de mogelijkheden beperkt waren. Daarom is er gekozen voor een 'gefaseerde ingebruikname', wat betekent dat het systeem sinds eind februari alleen op een aantal losse dagen werd gebruikt.

Fout bekend

Op 12 april liep het computersysteem van de verkeersleiders vast. Daardoor stonden alle metro's zo'n drie uur stil. Op 18 en 25 april is het systeem weer gebruikt, ondanks dat bekend was dat de software een fout bevatte. De eerste dag ging het volgens De Vries 'relatief goed', maar op 25 april ging het weer fout. Wel leidde het meteen resetten van het systeem, een les die getrokken was na 12 april, ertoe dat de metro's na een uur weer volgens dienstregeling reden.

Zoals het GVB eerder liet weten, denkt de leverancier het probleem inmiddels gevonden te hebben en is de software aangepast. De Vries benadrukt, net als het vervoersbedrijf, dat nieuwe storingen niet uit te sluiten zijn. "Het blijft mogelijk dat problemen zich pas manifesteren na langdurig gebruik van het systeem. Bovendien vraagt het gebruik van het nieuwe systeem leertijd."

In de zomer moet CBTC op alle metrolijnen op alle dagen werken. Dat is ook nodig voor de komst van de nieuwe metro's.