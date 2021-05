Bijzonder kunstwerk voor Nel de Jager: "Doet me een beetje sentimenteel worden"

Op de Eenhoornsluis is een bijzonder kunstwerk verschenen voor de in 2019 overleden Nel de Jager, die als winkelstraatmanager van onder andere de Haarlemmerdijk en Utrechtsestraat werkte.

Het gaat om een opgestoken vinger. In een interview met Het Parool zei De Jager vlak voordat ze overleed namelijk: "Doe mij maar een bronzen vingertje dat uitsteekt op de Eenhoornsluis waar iedereen lekker over struikelt.”

Het kunstwerk werd vandaag door lang niet iedereen opgemerkt. Ook Job Klebach, ondernemer uit de Haarlemmerstraat, moest goed kijken voordat hij het zag. Hij is er wel over te spreken. "Ik vind het een leuke geste. Het doet me toch een beetje sentimenteel worden.

Klebach heeft goede herrinneringen aan De Jager. "Ze ging overal achterna. Als je een probleem had ging ze naar de overheid of de gemeente en ging ze het proberen recht te zetten voor je. En dat lukte niet altijd, maar ze bleef doorgaan."