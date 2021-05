Blikken Vrijheidssoep uitgedeeld: "Het is een hele bijzondere dag"

Suzanne Bakker trok samen met 'het Beest van Banne' in Noord de buurt in. "We vinden het belangrijk dat de mensen hier ook in de buurt verbinding houden met wat er gebeurd is in de oorlog en dat we stil blijven staan bij de reden dat we vrijheid hebben. En ook, wat vrijheid betekent. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend", zei Bakker.

In Zuid ontving oorlogsoverlevende Lous Steenhuis scholier Ruben. "Ik ben Joods. Mijn moeder heeft gelukkig de oorlog overleeft, mijn vader niet", vertelde ze. "Die is vermoord in Auschwitz. Ik ben ook in Bergen-Belsen geweest, als klein meisje. Ik kan het me niet herinneren. Kinderen vragen altijd, 'heb je Anne Frank ontmoet?'. Ik denk het wel. Zij wist niet wie ik was en ik wist niet wie zij was."

In de bibliotheek aan het Javaplein in Oost werd soep uitgedeeld aan mensen die zich op positieve manier in hadden gezet voor de buurt. De maker van die soep is kookboekenmaker en kok Yvette van Boven, zij stond vanmiddag op het Westergasterrein met burgemeester Halsema. "Heel erg leuk vind ik dat", zei Van Boven. "We gaan zo lekker binnen staan en blikken uitdelen. Een heel bijzonder moment. Het is sowieso een hele bijzondere dag."

Dat vond Halsema zelf ook. "Je hoopt dat mensen in ieder geval thuis aan tafel, met families, met anderen, niet met teveel, dat mag niet, elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen eten. En dan hopen we dat we volgend jaar weer lange tafels kunnen maken waar heel veel mensen bij elkaar kunnen zitten."