Darryl Amankwah uit Zuidoost ontvangt eerste kinderperskaart

Al drie jaar lang stelt Amankwah kritische vragen als journalist over zijn favoriete themas van kinderrechten, discriminatie en klimaat. Zo sprak hij al met Elsa van de Loo van partij NIDA tijdens de tweede kamer verkiezingen en sprak hij met prinses Laurentien tijdens een conferentie over kinderrechten in Kroatië.

Amankwah krijgt vanavond om 17.00 de kinderperskaart uitgereikt en is er ontzettend blij mee. “Ik kan er veel mee. Ik kan nu naar persconferenties, tribunes en festivals, en sowieso mag ik altijd mensen buiten interviewen.”, vertelt hij. "Ik wil vooral de stem van kinderen laten horen in de media, en dat is hartstikke mooi om te doen."

Ambitieus

Amankwah is ook ambitieus. “Eigenlijk zou ik graag een talkshow willen hosten." vertelt hij enthousiast aan NH Radio. "Dus voor iedereen die luistert: mocht er iemand tussen zitten in de media of die ik kan interviewen, dan kan je me gewoon een berichtje sturen op mijn Insta!"