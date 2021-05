Wil van Soest (84) woest over vertrek 50PLUS uit Kamer: "Waar zijn ze mee bezig?"

Het besluit van Den Haan komt na een wekenlange ruzie met het bestuur van 50PLUS. Van Soest is woest over het vertrek van 50PLUS uit de kamer, vertelt ze aan NH Nieuws. "Waar zijn ze nu mee bezig? Niet met de ouderen in ieder geval, maar met zichzelf." Van Soest doelt daarmee op ook op de interne ruzies van de afgelopen jaren, die onder meer leidden tot het vertrek van fractievoorzitter Henk Krol vorig jaar.



Het 84-jarige raadslid en Statenlid kent De Haan nog uit de tijd dat ze directer was van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. "Toen wist ik al dat ze geen teamplayer was", zegt Van Soest.

Ze was dan ook verbaasd toen partijvoorzitter Jan Nagel De Haan aanwees als fractievoorzitter voor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart. "Corrie van Brenk deed het hartstikke goed als fractievoorzitter, die ga je toch niet zomaar aan de kant zetten?"

Oudste politicus van Nederland

De 84-jarige is de oudste actieve politicus van Nederland. Ze is actief als fractievoorzitter in Amsterdam voor de Partij voor de Ouderen en sinds 2019 Statenlid namens 50PLUS/Partij voor Ouderen. Die partijen gingen in 2019 de samenwerking met elkaar aan om de ouderen in de provincie te vertegenwoordigen.



"We gingen toentertijd de samenwerking aan met 50PLUS om ook een stukje landelijke inbreng te hebben namens de ouderen. Maar de samenwerking ging altijd al moeizaam. Naar ideeën over bejaardentehuizen en vereenzaming onder ouderen wordt niet echt geluisterd", vertelt Van Soest. "Terwijl Geert Dales (oud-voorzitter 50PLUS, red.) mij toentertijd nota bene zelf heeft gevraagd of ik alsjeblieft lijsttrekker wilde worden, vanwege mijn goede ideeën."

Eigen partij oprichten

Vanwege al het geruzie binnen 50PLUS is volgens Van Soest een nieuwe ouderenpartij hard nodig. "Misschien moet ik zelf maar een eigen landelijke ouderenpartij oprichten", verzucht ze. "Ik ben dan wel 84, maar ik heb de energie van een 40-jarige."

"Het moet langzamerhand ook maar eens aan de vrouwen worden overgelaten", zegt Van Soest over het bestuur van een landelijke ouderenpartij. "Die mannen die bakken er niks van." Liane de Haan hoeft echter niet aan te kloppen bij een partij opgericht door Wil van Soest. "Nee zeg, alsjeblieft niet."