Vanaf maandag op AT5: prachtige live-sessies vanuit De Roode Bioscoop

Jazz, pop, klassiek en wereldmuziek. Vanaf maandag komt het dagelijks voorbij op AT5 in het nieuwe programma In de Roode Bioscoop.

In de Roode Bioscoop spelen honderddertig muzikanten de sterren van de hemel. Het resultaat is nu voor iedereen te zien: vijftig magische sessies, van jazz tot pop via klassiek naar wereldmuziek. Alles is mogelijk in de Roode Bioscoop

De Roode Bioscoop

De Roode Bioscoop is een eigenzinnig theater in het hart van Amsterdam. Honderd jaar geleden begonnen als anarchistisch filmtheater, nu al meer dan veertig jaar een podium voor muziek en literatuur waar onverschrokken artiesten en bezoekers elkaar treffen. Als je eenmaal binnen bent geweest, vergeet je het nooit meer. Je waant je in een andere wereld, voelt de bewogen historie en doet de meest wonderlijke culturele ontdekkingen. Dát is de magie van de Roode Bioscoop en het wordt hoog tijd dat iedereen die leert kennen. Zelfs als deuren van concertzalen gesloten moeten blijven voor publiek.