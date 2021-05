Geen erehaag, wel bloemen van Feyenoord: "Wie een erehaag vormt moet oprotten"

Feyenoord gaat geen erehaag vormen voor Ajax, dat vorige week voor de 35ste keer landskampioen werd. De Amsterdammers zijn met nog drie wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen door de concurrentie. Een "hand en een felicitatie" voor de kampioen van Nederland is volgens Feyenoord-trainer Dick Advocaat genoeg.

Gijsbert van het Koks

Een erehaag in het voetbal is fraai, maar vormt ook vaak gedoe. En dat was deze keer niet anders. Het is een traditie dat na het behalen van de titel, de tegenstander in de volgende wedstrijd een erehaag vormt op het moment dat de kampioenen het veld opkomen. In Engeland is het een echte traditie, in Nederland gebeurt het zo nu en dan. In 2013 weigerde FC Groningen bijvoorbeeld ook een erehaag te vormen voor Ajax. Bloemen naar Amsterdam "Bij deze wil ik Ajax feliciteren met een prachtige prestatie door de beker en het landskampioenschap te pakken, maar in Nederland is het niet de gewoonte om een erehaag te vormen", zegt Advocaat. Wel heeft Feyenoord bloemen naar Amsterdam gestuurd, wat Feyenoord altijd doet richting de landskampioen.

Quote "Wie zondag een erehaag vormt moet oprotten" podcast kein geloel

In de Feyenoord-podcast Kein Geloel waren ze duidelijk over de mogelijke erehaag: "Wie zondag een erehaag vormt moet meteen oprotten". Dennis van Eersel is de vaste Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond en doet doorgaans ook het radioverslag tijdens wedstrijden van de club. Hij zegt dat dit gebaar niet gebruikelijk is in Nederland. "Dit is puur om te jennen", meent Van Eersel. "Volgens mij wil de buitenwereld dit alleen omdat het om Feyenoord - Ajax gaat."

Quote "Rivaliteit is mooi, maar respect is nog mooier" Ruud van Os, Eindredacteur RTV Rijnmond

Ruus van Os, eindredacteur van de sportredactie bij RTV Rijnmond vindt de erehaag wel een goed idee. "Ik vind dat Feyenoord op een gepaste wijze stil moet staan bij het kampioenschap. Supporters kunnen zeggen dat Feyenoord-fans een hekel hebben aan Amsterdammers. Dat snap ik en dat sentiment moet er kunnen zijn, maar je moet wel respect opbrengen voor de grootste prestatie die de tegenstander heeft geleverd." Ten Hag Zou Ajax een erehaag maken voor Feyenoord, als de rollen waren omgedraaid? "Dat laat ik aan de tegenstander. Wij zijn daar niet mee bezig", zei Ten Hag vandaag. Toen hem werd gevraagd of hij het wel zou doen als hij met Ajax de kampioen zou ontvangen, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. "Daar hoef ik geen antwoord op te geven, want dat is niet het geval. Ik zou in ieder geval zeggen: 'De kampioen moet je feliciteren…'"

Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Aankomende zondag neemt Ajax het op in de Kuip op tegen de nummer vijf van de eredivisie. De Rotterdammers missen door blessures en schorsingen belangrijke spelers. Zo zijn Steven Berghuis en Jens Toornstra geschorst, of dat iets te maken heeft met de erehaag is niet duidelijk. "Ik denk Berghuis niet expres is geschorst, want die heeft altijd momenten dat opeens de lichten uitgaan. Dus die rode kaart zal niks te maken hebben met de aankomende Klassieker", zegt Philip van Es, sportjournalist bij RTV Rijnmond. "Daar kan hij weinig aan doen." De aftrap is aanstaande zondag om 14.30 uur.