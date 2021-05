GGD opent vierde vaccinatielocatie in AFAS Live

GGD Amsterdam opent maandag zijn vierde vaccinatielocatie in de AFAS Live in Zuidoost. De maximale capaciteit voor de regio Amsterdam-Amstelland stijgt hiermee naar 18.000 prikken per dag.

De nieuwe locatie, gelegen aan de Johan Cruijff Boulevard, is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Het vaccineren gebeurt zeven dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur. De GGD begint in AFAS Live met 550 vaccinaties per dag. Zodra het Rijk meer vaccins levert, kan de GGD meer prikken zetten.

Andere vaccinatielocaties in de stad zijn de RAI in Zuid, de Calandhal in Nieuw-West en de NDSM-loods in Noord. Wie zich wil laten vaccineren moet wachten op een uitnodiging. Het gaat in elk geval om iedereen geboren in 1955 en eerder en geboren in 1961 en 1962. Op coronatest.nl staat meer informatie.