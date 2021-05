Hoe slaapt Amsterdam? “Ik kan me geen nacht herinneren dat ik goed heb geslapen”

Julie is niet de enige die met slaapproblemen rondloopt. Slaapcoach Mark Schadenberg ziet steeds meer mensen die hiermee kampen.“Bij de meesten heeft het te maken met stress, maar ook met angst en piekeren.” Ook het gejaagde leven in Amsterdam kan een rol spelen. “Om de drie minuten komt er een tram, taxi of brandweer voorbij. Er is altijd afleiding. Mensen zijn hier gewoon minder in hun rustmoment. Dat maakt het lastig om ‘s avonds in slaap te vallen.”

Wat is Wij Zijn Amsterdam?

In Wij Zijn Amsterdam maken we verhalen uit de buurt die zijn gemaakt en bedacht door jonge Amsterdammers tussen de 18 en 28 jaar. Zij hebben zich opgegeven om mee te doen aan dit project en door hun ogen willen we laten zien wat er allemaal speelt in de stad, in hun buurt of wijk. Dit doen ze onder begeleiding van professionals van AT5 en elke zaterdag publiceren we een nieuw buurtverhaal. Heb jij misschien een tip of een idee? Mail naar: [email protected]



