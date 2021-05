Emma Kinderziekenhuis zet poli op voor kinderen met langdurige coronaklachten

Volgens Het Parool is het in Nederland de eerste in zijn soort, wereldwijd zijn er wel soortgelijke poli's in onder meer Israël en Zweden. Kinderen kunnen net als volwassenen nog maanden last hebben van een coronabesmetting. Hoeveel kinderen er last van hebben is niet bekend en ook is niet duidelijk waarom sommige kinderen ervoor gevoelig zijn en anderen niet.

Kinderen worden op de polikliniek van het ziekenhuis, dat onderdeel is van Amsterdam UMC, uitgebreid onderzocht en indien nodig doorverwezen. Artsen willen er graag onderzoeken waar de klachten vandaan komen en welke behandelingen het beste werken.

Langdurige klachten

Sinds het begin van de pandemie heeft Amsterdam UMC circa vijftig kinderen met Covid-19 opgenomen. Een deel houdt langdurig klachten. De klachten zijn vergelijkbaar met die van volwassenen, zoals vermoeidheid, benauwdheid, concentratieproblemen en problemen bij inspanning. Verder hebben kinderen onder meer last van huidirritaties en ervaren ze een drukkend gevoel op de borst, hartkloppingen en, hevige hoofdpijn.

Om een beeld te krijgen van de langdurige klachten na Covid-19 bij kinderen doen Amsterdam UMC, Spaarne Gasthuis en de GGD Kennemerland sinds twee weken onderzoek bij kinderen die naar de teststraten komen. Zij worden voor langere tijd gevolgd met vragenlijsten.