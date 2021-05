Explosie bij 'Ajax-café' in West

Bij een café aan de Balboastraat in West is vrijdagavond een explosie geweest. De ontploffing zou mogelijk komen door een vuurwerkbom. Dit gebeurde rond 23.45 uur.

De vuurwerkbom heeft schade aan de ramen van het café veroorzaakt, maar er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft de omgeving urenlang afgezet voor sporenonderzoek.

'Ajax-café'

Het zou gaan om een café waar normaliter veel Ajax-supporters komen. Eerder deze week waren er ook al explosies in Rotterdam op plekken waar Feyenoord-supporters vaak komen. Een 21-jarige Amsterdammer werd hiervoor aangehouden. Of de explosie op de Balboastraat hiermee te maken heeft, is nog onduidelijk.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze rekening houden met wat er in Rotterdam is gebeurd: "Het is nu te vroeg om te concluderen, maar we nemen het mee in ons onderzoek. We gaan alles goed in de gaten houden, maar we willen ook niet te ver op de zaken vooruit lopen." Zondag speelt Ajax tegen Feyenoord in de Kuip in Rotterdam.