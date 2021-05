Polderbaan vanaf volgend weekend weer open na groot onderhoud

Vanaf 15 mei is de Polderbaan open voor opstijgende vliegtuigen. Pas enkele dagen later kunnen vliegtuigen, mits er goed zicht is, ook weer landen op de baan. Het grote onderhoud begon op 25 januari en heeft in totaal ongeveer drie en een halve maand geduurd. De werkzaamheden zouden eigenlijk al op 26 april klaar zijn, maar dit werd een paar weken vertraagd door slechte weersomstandigheden.

Vernieuwing

De Polderbaan heeft na zeven jaar een nieuwe ondergrond en asfaltlaag gekregen. Daarnaast zijn ook de verlichting en de taxibanen naar de baan toe vernieuwd. Het zou gaan om 2100 baanlampen die vervangen moesten worden.

Ook is het Instrument Landing System (ILS) vernieuwd. Dit systeem zorgt ervoor dat vliegtuigen geholpen worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan.

Overlast

Door het onderhoud aan de Polderbaan wordt er meer gevlogen op de andere banen, zoals de Zwanenburgbaan (voor vliegtuigen die landen vanuit het noorden), de Kaagbaan en de Buitenveldertbaan. Dit heeft wel voor extra overlast gezorgd voor omwonenden, die hierdoor vaker vliegtuigen over hun huis ervaarden.

Meer onderhoud

Nadat de Polderbaan vanaf volgend weekend weer open is, gaat het onderhoud aan de Zwanenburgerbaan van start.