Opnieuw protest tegen komst windturbines: "We willen een afstandsnorm van 1500 meter"

Het protest begint bij het stadhuis, waar een petitie, die al bijna 20.000 keer is ondertekend, symbolisch wordt overhandigd aan een ingehuurde 'burgemeester'. Daarna loopt de groep richting de Dam, waar een groot spandoek van honderden meters wordt getoond. Een bandje met het geluid van windturbines wordt dan ook afgespeeld.

Vanaf de Dam lopen de demonstranten met de spandoeken richting het Westerpark, waar tussen 14.00 en 16.30 uur een manifestatie zal plaatsvinden. Verschillende politici, zoals Kevin Kreuger (JA21) en Sheher Khan (DENK) komen langs om te spreken en zich te uiten tegen de komst van de turbines.

Afstandsnorm

Windalarm zegt niet te begrijpen dat de zoekgebieden voor windturbines in de stad vaak binnen 300 meter van bewoonde gebieden staan. "Windalarm pleit voor een landelijke afstandsnorm van 1500 meter en het uitsluiten van plaatsing in de natuur en in landschappelijke waardevolle gebieden. Dat hierdoor geen of minder windturbines op land kunnen is geen probleem. Windturbines kunnen inmiddels prima op zee."