Moederdag 's zomers warm, met af en toe een bui

Liefhebbers van warm weer opgelet: op deze Moederdag krijgen we te maken met aangename temperaturen. In de stad wordt het rond de 21 graden, wel valt er af en toe een bui.

In de ochtend kan het wat miezeren, maar na het middaguur is het droog, meldtWeeronline. 's Avonds wordt er af en toe een (lichte) bui verwacht, maar de temperatuur blijft aangenaam.

Landelijk worden er warmere temperaturen verwacht. In het binnenland wordt het zo'n 23 tot 27 graden. 's Ochtends valt in noorden en westen een bui en is het aanvankelijk wisselvallig. In het midden, zuiden en oosten is meer ruimte voor zon.

Zonaanbidders worden gewaarschuwd. Midden op de dag kun je bij zonkracht 6 al binnen 15-30 minuten verbranden.

Volgens Weeronline wordt het vandaag de warmste dag tot nu toe in 2021.