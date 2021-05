Rensch na winnen van zijn eerste Klassieker: "Mijn dag kan niet meer beter"

"Mijn dag kan niet meer beter", vertelt de verdediger na afloop van de wedstrijd. Hoewel er geen publiek aanwezig was in De Kuip, was er volgens hem toch rivaliteit voelbaar op het veld. "Er komt meer strijd bij kijken, agressiever in duels, dat soort dingen. Het beste is dat wij ons eigen spel blijven spelen."

Ten Hag roemde vooral keeper Stekelenburg. "Hij is wederom fantastisch vandaag. Op bijna alle vlakken van het voetballen. Of het nou een kopbal is, of verdedigen, het ballen verwerken, hij brengt rust. En vandaag nog een keer extra in de spotlight door het stoppen van een penalty op een cruciaal moment."