'Verdere versoepelingen als daling besmettingen doorzet'

Als de daling van het aantal coronabesmettingen verder doorzet, wil het demissionaire kabinet verder met het versoepelen van de maatregelen. Dat is volgens diverse media door de betrokken bewindslieden vandaag afgesproken in het Catshuis.

Vanaf 18 mei zou er dan weer binnen kunnen worden gesport en zijn bezoekers weer welkom in dieren- en speeltuinen. Ook zouden de openingstijden voor terrassen dan kunnen worden verruimd, zodat die open kunnen van 's ochtends tot acht uur 's avonds.

Het kabinet houdt dinsdag opnieuw een persconferentie waarin de eventuele versoepelingen in worden aangekondigd. Aanvankelijk was het de bedoeling om de tweede stap in het heropeningsplan al op 11 mei te nemen, maar daarvoor waren de besmettingen nog niet genoeg afgenomen.

De eerste stap in het heropeningsplan werd op 28 april genomen. Toen werd de avondklok beëindigd en zijn er thuis weer twee bezoekers welkom. Er is nog geen besluit over het doorgaan van vakanties naar het buitenland.