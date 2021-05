Dagelijks explicite beelden via Telegram verspreid: "Ik ken genoeg slachtoffers"

De Balie Live Journalism en AT5 deden onderzoek. "Ik ken echt genoeg mensen die dus geexposed zijn in mijn omgeving en die helemaal de weg kwijt zijn", vertelt een tiener.

Aangemoedigd

Qpido, een centrum voor seksuele weerbaarheid, geeft op 30 scholen in de stad voorlichtingslessen over online seksueel gedrag. "Mijn grootste zorg is dat exposen wordt aangemoedigd en genormaliseerd", zegt Muriale Mingels van Qpido.

Een leerling van het Gerrit van der Veen College kreeg te maken met een photoshop. Iemand had haar hoofd op een naaktfoto gephotoshopt en dreigde die foto via Telegram te verspreiden. Diegene wilde honderd euro om dat te voorkomen.

Heel veel stress

"Ik wist niet wat Telegram was. Toen had ik aan een vriendin gevraagd wat het was en zei vertelde dat het een exposing-site was", vertelt ze. "En toen schrok ik me helemaal dood gewoon. Het leverde heel veel stress op." De leerling zocht zelf informatie op de site van de politie. Haar ouders zijn inmiddels op de hoogte en willen aangifte doen.

De reportage is hier te zien: