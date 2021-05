Vrouw (67) mishandeld en beroofd van 'tienduizenden euro's'

Een vrouw van 67 is tijdens een afspraak op straat gisteren mishandeld en beroofd van enkele tienduizenden euro's door een man, dit gebeurde op de Valkenbugerstraat rond 11:45 uur. De vrouw is daarbij onder andere geschopt en is daardoor op de grond gevallen.

"De vrouw had samen met de verdachte een afspraak gemaakt voor een transactie. Bij aankomst wordt van het slachtoffer haar geld weggenomen, dit gaat om tienduizenden euro's", laat een woordvoerder van de politie weten.

De verdachte heeft onder andere de vrouw geschopt waardoor zij ook ten val kwam. Toen heeft de verdachte het geld gepakt en is gevlucht in onbekende richting met een handlanger in een blauwe Opel Astra. "Het letsel is gelukkig nihil maar mevrouw is wel flink geschrokken", laat de politie weten.

De politie is op zoek naar een man van ongeveer 27 jaar oud, die tussen de 1.60 en 1.70 meter is en zwart golvend haar tot aan zijn schouders heeft. De politie vraagt getuigen zich te melden die iets hebben gezien rond de Valkenburgerstraat iets voor en iets na 11:45.