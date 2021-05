Beveiligers Primark gewond door stekende winkeldief

Rond 12.20 uur werden er meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam (MMT) opgeroepen voor een steekpartij. Volgens een woordvoerder van de politie hebben de twee slachtoffers snijwonden opgelopen.

Het traumateam bleek al snel niet nodig. Het is nog onduidelijk of de beveiligers naar het ziekenhuis worden gebracht of dat ze ter plaatse behandeld kunnen worden door ambulancepersoneel. Een van de twee was gewond aan zijn vinger, de ander volgens een getuige aan zijn pols.

Een andere getuige laat weten dat de beveiligers achter de winkeldief aan waren gegaan. Volgens de getuige hebben de winkeldief ze aan het begin van de Nieuwendijk gestoken.

De winkeldief is aangehouden.