Nieuw bezoekerscentrum Amsterdam Werelderfgoed: "Ik ben de stad op een andere manier gaan zien"

De Amsterdamse grachtengordel is uniek in de wereld en staat sinds 2010 op Werelderfgoedlijst van Unesco. Stadsdichter Gershwin Bonevacia schreef het gedicht Klein Koninkrijk over dit bijzondere stukje Amsterdam en draagt verschillende strofen voor in het AT5-programma Amsterdam Informeert. Een aantal van deze strofen is, uitgevoerd in lichtkunst, ook te zien in de etalage van De Bazel als onderdeel van het bezoekerscentrum.

''Wat ik persoonlijk nog niet wist, is hoeveel aandacht er was voor het groen in de binnenstad. De iepenbomen kennen we natuurlijk allemaal, maar ook de gigantische binnentuinen en het beleid daar achter'', vertelt Bonevacia nadat hij zich heeft verdiept in de geschiedenis van de grachtengordel. ''Ik vind het erg bijzonder dat er in die tijd zo werd nagedacht over duurzaamheid en groen.''