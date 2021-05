Elf maanden cel geëist tegen voormalig hoofdofficier na seks met 16-jarige

In januari 2017 werden de misdrijven ontdekt door de vader van het minderjarige slachtoffer. Door achterliggende schoolresultaten, en omdat de jongen vaak laat thuis kwam maakten zijn ouders zich zorgen. De vader keek in de telefoon van de jongen en zag daarbij seksueel getinte berichten van meerdere oudere mannen.

Het OM eist daarom 11 maanden cel tegen de voormalig plaatsvervangend hoofdofficier. In de zaak zijn ook tien andere mannen opgepakt die met hetzelfde slachtoffer seksuele handelingen zouden hebben verricht. Zij kregen straffen variërend van een maand tot zeven weken celstraf. Het OM vindt die straffen echter te laag en is in hoger beroep gegaan tegen deze vonnissen.

Bij de afspraken tussen L. en de jongen is het in zeker vijf gevallen tot seksuele handelingen gekomen. Het Openbaar Ministerie neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij de bevrediging van zijn eigen lustgevoelens heeft gesteld boven het belang van het slachtoffer. "Hierdoor doorkruiste hij de seksuele ontwikkeling van een minderjarige," aldus de officier van justitie, "terwijl een minderjarige ongestoord hoort te kunnen groeien tot volwassenheid, zeker ook op seksueel vlak."

De 43-jarige L. zou meerdere malen betaalde seks hebben gehad met een 16-jarige jongen, die hij ontmoette op datingsite Bullchat. L. beweert dat de jongen gezegd heeft dat hij 18 was en zegt hem niet betaald te hebben voor seksuele diensten, maar hem wel geld te hebben toegestopt omdat de jongen geldproblemen had. Het Openbaar Ministerie ziet dat echter anders en zegt dat L. wist dat hij de minderjarige met de betalingen verleidde tot seksuele ontmoetingen. Ook zou hij geweten moeten hebben dat de jongen minderjarig was, op foto's uit die tijd in 2016 zijn volgens het OM duidelijk jeugdpuistjes en zelfs een beugel te zien.

Toen het slachtoffer door de politie werd geconfronteerd met de vermoedens van zijn ouders, vertelde hij dat hij een aantal jaar geleden via een chatsite was begonnen met afspraakjes met oudere mannen. De minderjarige jongen verdiende daar geld mee, vaak zo’n 40 à 50 euro per afspraak.

Bijna vrijuit door blunder OM

Sinds 2013 was Vincent L. landelijk coördinerend fraude-officier van justitie, verantwoordelijk voor het opsporen van criminaliteit rondom milieu en economie. Vanaf 2016 werd hij plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket in Amsterdam. Hij werd kort na zijn aanhouding geschorst, en per 1 januari 2018 werd zijn dienstverband bij het OM beëindigd.

De zaak tegen Vincent L. werd aanvankelijk door de rechtbank in Amsterdam behandeld, maar de Hoge Raad oordeelde dat om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, de zaak in Den Haag moest worden behandeld. L. was namelijk werkzaam in hetzelfde gebouw van het OM als de aanklagers, in Amsterdam.

Ook al werd de zaak overgedragen aan de rechtbank in Den Haag, op 1 november 2019 werd de verdachte alsnog buiten vervolging gesteld door een fout van het OM. Het OM hield namelijk dezelfde, Amsterdamse, officieren van justitie aan bij de zaak. De rechtbank in Den Haag verklaarde daarop de zaak als 'niet ontvankelijk'.



Het OM ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad dat ze zaak tóch met dezelfde officieren mocht worden uitgevoerd, aangezien de aanklagers onder het gezag van de Haagse hoofdofficier vallen. De rechtszaak is uiteindelijk wel uitgevoerd door twee Haagse officieren.