Buurtvervoer voor een prikkie in Oostelijk Havengebied

Onder het genot van taart en champagne werd maandag de 'Eestermobiel' onthuld. Bewoners van het Oostelijk Havengebied die slecht ter been zijn kunnen zich voor maximaal twee euro met het elektrische wagentje door een vrijwillige buurtchauffeur laten rondrijden. Het is een initiatief van de buurtcoöperatie de Eester die het groeiend aantal ouderen in de buurt wil helpen mobiel te blijven in een buurt waar de afstanden naar voorzieningen aan de lange kant zijn.

Het kleine wagentje wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs, ook uit de buurt en het moet 24 uur van tevoren worden besproken. Nico Salm is buurtbewoner en heeft zich aangemeld als chauffeur voor de Eestermobiel: "het lijkt me een mooie manier om iets voor mijn buurgenoten te doen, ik hoop dat het bevalt, dat gaan we zien". Morgen gaat de Eestermobiel daadwerkelijk rijden, de eerste ritjes zijn al geboekt. Het project wordt betaald door sponsors.

Tuincentrum

Buurtbewoner Wilma Adriaans is vast van plan gebruik te gaan maken van de Eestermobiel: "Ik wil binnenkort naar het tuincentrum om een beetje fleurigheid op mijn balkon te brengen met wat plantjes dan is dit natuurlijk een uitkomst" zegt ze. De boodschappen moeten niet te groot zijn want de ruimte is beperkt al is het wagentje wel zo ingedeeld dat er in de achterbak ruimte is voor een kleine rolstoel of een rollator. Marijke Krabbenbos is bij de buurtcoöperatie de drijvende kracht achter de Eestermobiel. "Deze buurt is natuurlijk gebouwd voor jonge gezinnen maar de buurt bestaat al een poosje en mensen worden ouder, en niet iedereen is nog even goed ter been" vertelt ze "We zagen deze vorm van buurtvervoer in de Pijp en dachten is dat niet ook iets voor onze buurt".

Alleen pinnen

Wilt u ook gebruikmaken van de Eestermobiel dan kun je bellen met telefoonnummer 020-3707359 om een afspraak te maken. Het is belangrijk om 24 uur van tevoren te bellen maar het is ook mogelijk via de website van de buurtcoöperatie een afspraak te maken. Leden van de buurtcoöperatie betalen een euro maar ook buurtbewoners die geen lid zijn kunnen van de service gebruikmaken, die betalen 2 euro. De Eestermobiel is bedoeld voor kleine ritjes in de buurt bijvoorbeeld een bezoek aan het winkelcentrum, het tuincentrum of de dierenarts.