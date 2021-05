Kale en Kokkie kunnen niet grappen over Feyenoord: ''De Klassieker is dood''

Spektakel, daar hadden Ajaxfans Kale en Kokkie op gehoopt gistermiddag in De Kuip tegen Feyenoord, maar wat ze vervolgens voorgeschoteld kregen kon ze niet bekoren. Twee eigen doelpunten en een gemiste penalty van Fer, normaal gesproken hadden de twee in een deuk gelegen, maar vertier heeft plaats gemaakt voor medelijden.

De fans willen dat De Klassieker weer wordt zoals hij jarenlang geweest is, een ontmoeting tussen twee gelijkwaardige teams.''Als ik heel eerlijk ben, vind ik het jammer hoe het nu met Feyenoord gaat'', zegt Kokkie. ''Van kinds af aan ging ik met mijn vader naar het Olympisch Stadion en later met mijn broer. In de trein met veertig kilometer per uur richting De Kuip, dat is voor mij nog steeds de wedstrijd van het jaar.''

Feyenoord-trainer Dick Advocaat merkte gisteren na de wedstrijd op dat hij geen beroep kon doen op twee van zijn belangrijkste spelers, Jens Toornstra en Steven Berghuis. ''Ik wilde het niet zeggen, maar we hadden ook nog twee aardige spelers geschorst, maar bij andere ploegen telt dat wel, bij ons mag je dat niet zeggen'', aldus Advocaat. ''Ik heb daar enorm om gelachen na de wedstrijd'', zegt Kokkie. ''Dickie, wij misten Onana, Blind, Tagliafico, die zijn bij ons allemaal basisspeler.''

Kale merkte op dat het van de kant van Ajax ook beter had gekund. ''Gravenberch merkte gisteren op dat de ballon wel een beetje leeg is. Wij hadden als supporters gehoopt dat we een Ajax hadden gezien dat vrijuit kon voetballen, het kampioenschap is binnen, de beker is binnen, maar dat is gisteren ook niet echt gebeurd.''

Bekijk de aflevering van Kale en Kokkie hieronder: