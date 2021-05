Israël in shock na overval op huis Zahavi: "Hij is de belangrijkste sportman van dit moment"

Naast het geweld in Jeruzalem is er op dit moment nog een gebeurtenis die de media in Israël domineert: de gewapende overval gistermiddag op het huis van PSV-spits Eran Zahavi in Buitenveldert.

Zahavi's vrouw, zijn drie kinderen en nog een kind dat in het huis aanwezig was, werden vastgebonden en kregen tape op hun mond geplakt. Het geweld shockeert de Israëli's, vertelt sportverslaggever Tal Shorrer van Channel 13: "Zulk soort overvallen komen hier vrijwel nooit voor."



En dan is Zahavi ook nog eens al jarenlang de grootste ster van het land. Shorrer: "Hij is het symbool van een winnende Israëlische speler. Daar hebben we er niet veel van. Eentje, en die werd gisteren in Amsterdam overvallen."