Kind gewond bij schietpartij metrostation Kraaiennest

Bij het metrostation Kraaiennest in Zuidoost heeft een schietpartij plaatsgevonden. Rond 20.18 kwam de melding van de schietpartij binnen. Een minderjarige zou gewond zijn geraakt en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Er is veel politie en ambulancepersoneel aanwezig. Ook vliegt er een helikopter boven het gebied.

Volgens de politie is één minderjarig slachtoffer gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Er loopt op dit moment een onderzoek en de omgeving is afgezet. De politie zegt graag in contact te komen met getuigen die iets hebben gezien of camerabeelden bezitten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.

Burgernet

Via Burgernet wordt opgeroepen om uit te kijken naar twee getinte mannen van rond de 25 jaar met kort haar. Een van hen heeft neongele mouwen aan en de ander een jack met wit, donkerblauw en rood.