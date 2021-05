Halsema uit medeleven aan familie Zahavi na "brute en gruwelijke" woningoverval

Halsema schrijft op Instagram dat ze gisteravond met de familie heeft gebeld. "Zij zijn slachtoffer van een brute en gruwelijke overval. Onze stad moet juist een veilig en fijn thuis zijn voor internationals als Eran en mevrouw Zahavi en hun kinderen. Het is gruwelijk als criminelen hen hiervan beroven."

De gewapende overval gebeurde zondagmiddag in het huis van PSV-spits Eran Zahavi. Zijn vrouw, zijn drie kinderen en nog een kind dat in het huis aanwezig was, werden vastgebonden en kregen tape op hun mond geplakt. De voetballer was tijdens de overval zelf in Tilburg voor de Eredivisiewedstrijd tegen Willem II, maar liet het duel verstek gaan nadat hij hoorde wat er was gebeurd.

De gebeurtenis domineert de media in zijn thuisland Israël. Zahavi is daar al jarenlange de grootste ster van het land. "Hij is onbetwistbaar de belangrijkste sportman van het moment", aldus sportverslaggever Tal Shorrer van Channel 13. Daar wordt verwacht dat de spits terugkeert naar Israël. "Dit was één avontuur te veel."