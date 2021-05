Bestelbus op kant op snelweg bij Watergraafsmeer, weg afgesloten

De verbindingsweg van de A1 naar de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer is de komende uren afgesloten voor politie-onderzoek.

Rond 19.30 uur belandde er daar een bestelbus op de kant. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. Er werd een ambulance opgeroepen. Of de inzittenden mee naar het ziekenhuis moesten is niet duidelijk.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie raadt automobilisten aan om via de A10 Oost te rijden.