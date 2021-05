In Amsterdam gestolen auto gebruikt bij mogelijk verijdelde liquidatie in Soest

De politie heeft begin maart vermoedelijk een moord voorkomen in Soest in de provincie Utrecht. Na informatie over de voorbereiding van een mogelijke liquidatie werd er snel actie ondernomen. De zaak is te linken aan Amsterdam, een auto waarmee verdachten waarschijnlijk een voorverkenning doen is volgens de politie gestolen in de Jan Tooropstraat in Nieuw-West. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie beelden van de gestolen auto.

Op beelden is te zien hoe de gestolen witte Volkswagen Caddy op dinsdag 9 maart over de Soesterengweg in Soest rijdt. De politie vermoedt dat de bestuurder een voorverkenning aan het doen is. Op vrijdag 5 maart heeft er ook een mogelijke voorverkenning plaatsgevonden, toen werd er een zwarte Opel Zafira gebruikt. ''Omdat de Caddy eind januari in Amsterdam gestolen is brengen wij deze zaak onder de aandacht bij Bureau 020. We willen het heel graag horen als mensen zich het voertuig of de bestuurder kunnen herinneren'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

Quote "Vermoedelijk een man uit Soest was het beoogde slachtoffer van de liquidatie" Anneke de vries, politie amsterdam

De politie is dus op zoek naar informatie over de gestolen Caddy en de bestuurders. De auto is een maand na de voorverkenning in Soest aangetroffen. Er zat een vals kenteken op en een van de sloten was uitgeboord. De Caddy is op 31 januari gestolen en een paar dagen later nog op de Groenhof in Almere gezien. ''Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk een man uit Soest het beoogde slachtoffer van de liquidatie was. Tot nu toe werden er drie mensen aangehouden, een 35 jarige man uit Den Haag zit nog vast, maar nog niet alle verdachten zijn bij ons bekend'', aldus De Vries.