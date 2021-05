Man die voordeur in Noord opblaast op beeld

Bewoners van de Dijkmanshuizenstraat in Noord zitten eind oktober rechtop in bed als er in de straat een harde knal te horen is. Even later blijkt de voordeur van een woning opgeblazen te zijn met een explosief. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een nog onbekende man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de explosie.

AT5

In de nacht van zondag 25 op maandag 26 oktober komt rond 03.30 uur in de nacht een man met een helm op aangelopen in de straat, zo valt te zien op beelden van een bewakingscamera. ''Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid een explosief in zijn hand, daarmee loopt hij naar een van de voordeur in de straat. Hij voert een handeling uit en rent dan hard weg zonder het voorwerp'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. Meteen ontstaat er flinke rookontwikkeling bij de deur. De explosie zelf staat niet op beeld, maar foto's van de schade laten zien hoe heftig de ontploffing is geweest. Getuigen horen na de explosie een scooter wegrijden.

''De explosie is niet het eerste incident dat heeft plaatsgevonden in de straat. In juli 2020 werd de woning ook al eens beschoten. En een kleine week voor de explosie vond er een soortgelijk voorval plaats bij een naastgelegen woning, hiervan zijn geen beelden'', zegt De Vries. De recherche vermoedt dat de twee woningen bij de eerste explosie met elkaar verward zijn en het doelwit toen al de woning was waar later de tweede explosie plaatsvond. ''Bij de incidenten raakte gelukkig niemand gewond. Dit neemt niet weg dat beschietingen en explosies ontzettend gevaarlijk zijn in een woonwijk. Wij willen graag weten wie hier verantwoordelijk voor zijn en onderzoeken ook waarom deze woning het doelwit is van zoveel geweld'', besluit de Vries.