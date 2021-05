Huren in Amsterdam goedkoper dan kopen? "Als je wil huren is nu het moment"

De huurprijzen in de vrije sector dalen flink sinds de start van de coronacrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar betaalden huurders 7,4% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van woningsite Pararius. Ook werden er eind maart een kwart meer huurwoningen aangeboden dan het jaar daarvoor. Kun je in Amsterdam op dit moment beter huren dan kopen?

"Een woning op de Zuidas is normaal in een paar weken weg, maar als je je nu aan de huurprijs vasthoudt kan het zomaar zijn dat het appartement één of twee maanden leegstaat", vertelt Mitchel. Daarom is er nu ook een daling in de huurprijzen. "Het is ongeveer 10% maar in het duurdere segment (boven €1500) kan het zelfs rond de 20% zijn."

De daling van de huurprijzen komt met name door het vertrek van buitenlandse werknemers sinds het begin van de coronacrisis. "De expat-markt is op het moment minder dus er komen minder expats naar de stad. Daardoor staan de huizen die zij huren nu leeg", zegt Mitchel Mense van Koops Makelaardij.

Ook bij Booij Makelaardij merken ze dat de huurder kritischer is. "Alles moet in goede en nieuwe staat zijn. Een mooie keuken en een goede badkamer zijn er belangrijk", laat eigenaar Tom Booij weten.

Omdat er meer huizen beschikbaar zijn voor huur, is de huurder ook veeleisender, merkt Alexandra Wolff van Momo Makelaardij. "Mensen willen toch liever een grotere slaapkamer of een extra kamer nu, omdat ze veel thuis zitten."

Goedkoper dan hypotheek

Gemiddeld per vierkante meter ben je in Amsterdam nu ongeveer 21,76 euro kwijt. In vergelijking met de rest van Nederland (16,34 euro per vierkante meter) is dat nog steeds erg duur. Maar toch is Mitchel er vrij positief over. "Amsterdam is nog steeds duur maar als je wilt huren op een goede locatie in de stad is nu het moment."

"Stel je wil in Amsterdam wonen en bent op zoek naar een woning van 60 vierkante meter. Voor de koopprijs ben je ongeveer vijf ton kwijt, als je dat nu wil huren kost je dat ongeveer 1300 euro per maand. Sluit je een hypotheek af voor die vijf ton? Dan ben je meer kwijt per maand dan de huurprijs", aldus Mitchel.