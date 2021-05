Stad NL V Studenten starten campagne Schermmoe: "Ik zit 17 uur per dag op mijn telefoon"

Schermmoe. Zo heet de campagne van de vier HvA-studenten Kim de Groot, Jordi van Kooij, Hidde Compagne en Jente Denekamp. Met de campagne willen ze jongeren en jongvolwassenen bewust maken van de vele uren per dag die ze op hun telefoon doorbrengen. En dat dat anders kan. JoJo Pors van Wij Zijn Amsterdam zocht Hidde en Jente op.

Voor hun opleiding moesten de vier een maatschappelijk probleem aan de kaak stellen, vertelt Jente. "We wilden een probleem tackelen dat echt dichtbij ons staat en tegenwoordig staat de smartphone het meest dichtbij ons. Wij wilden laten zien dat de schermtijd te hoog is onder de doelgroep." Zelf zegt Jente zo'n vijf uur per dag op haar telefoon te zitten, voor Hidde is dat zelfs nog wat meer. Maar dat haalt het niet bij enkele jonge Amsterdammers op de Waterloopleinmarkt. "Ik zit 17 uur per dag op mijn telefoon", zegt een jongen. Hij bewijst dit vervolgens met statistieken op zijn telefoon. 17 uur en 3 minuten, is daar te lezen.

"Je blijft uiteindelijk levenloos scrollen op social media", verklaart hij de vele tijd die hij op zijn telefoon zit. "En je krijgt appjes, en je bespreekt dingen. En dat dan zeventien uur lang." Ook een ander zit vele uren per dag op zijn telefoon. "Toch zeker wel zo'n zestien uur." Of hij zou willen dat dat minder is? "Graag, heel graag. Ik zou graag willen dat niet alles via internet hoeft te gaan. Laat alles gewoon lekker via papier gaan, dan hoef je veel minder naar je scherm te kijken." "We hebben hier ook met een onderzoeker over gepraat", vertelt Hidde." Daar kwam ook echt uit naar voren dat jongeren zien dat ze veel kansen missen doordat ze zoveel achter hun scherm zitten. De gemiddelde schermtijd is acht uur en in die tijd had je zoveel kunnen doen. En daar willen we bewustzijn voor creëren.

Dat doen de studenten door ludieke quotes op Instagram te plaatsen. Op hun website kun je bovendien je telefoonnummer invoeren. Je krijgt vervolgens geregeld een appje. "Lunchpauze-challenge! probeer vandaag te lunchen zonder een smartphone, laptop of tv om je heen", is zo'n berichtje. "Ik weet niet of dat zou helpen", zegt iemand op de markt. "Want dan denk je, ik ga nu een paar minuten minder op m'n scherm kijken, maar dat vergeet je dan weer." De jongen die zo'n zestien uur per dag op z'n telefoon kijkt denk daar anders over. "Ja, ik denk zeker dat dat kan helpen. Als ik klaag, dan moet ik er ook iets aan doen, toch?"