Ervaring als docent met online shaming onder jongeren? Vul de enquête in!

De Balie Live Journalism en AT5 willen de komende maanden een beter beeld krijgen van online shaming en exposing onder minderjarige Amsterdamse jongeren. We ontvangen steeds meer verhalen over jongeren die online seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken, een probleem dat voor veel mensen nog onzichtbaar is.

Naar aanleiding van een nieuwsbericht over de gevolgen van online shaming kregen we veel reacties, met name uit het onderwijs. Daarom hebben we zes vragen opgesteld voor onderwijsprofessionals.

Met deze rondgang willen we er erachter komen in hoeverre docenten zicht hebben op en kennis hebben van dit probleem. Voor een groter en breder bereik vragen we u om deze rondgang ook onder andere onderwijsprofessionals te delen.

Invullen duurt 5 minuten en u heeft tot en met 16 mei om de vragen in te vullen. Hier vindt u meer informatie over het project. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

* shaming: Het delen van seksueel getint beeldmateriaal met derden via social media zonder toestemming van de afgebeelde persoon, met als doel iemand negatief af te schilderen.