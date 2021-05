Aanpak fietspad Zeeburgereiland: "Hoef niet meer om te fietsen"

Een mevrouw die samen met haar dochter langs de werkzaamheden loopt, vraagt zich af wat er eigenlijk precies bedoeld wordt met dat 'rondje Zeeburgereiland'. De Groot legt uit: "Rondje Zeeburg is de mogelijkheid om Zeeburgereiland rond te fietsen. We hebben nu, waar voorheen het fietspad stopte, het fietspad om de tramhalte heen gelegd en aangesloten op de dijk, waardoor je een heel rondje kan fietsen."

De Groot vertelt wat ze aan het doen zijn op de IJburglaan-Bob Haarmslaan. "We zijn hier bezig met het realiseren van het fietspad. Om het fietspad te maken hebben we de calamiteitenhalte opgebroken en verplaatst. Het fietspad is bedoeld om het 'rondje Zeeburg' af te kunnen maken."

Werk aan fietspad goed ontvangen

Buurtbewoners reageren positief op de verandering. "Het is prettig want anders moet je helemaal omfietsen, brug over, brug af. Nu kan je lekker tussendoor," vertelt iemand.

Een jongeman is het met haar eens, hij vindt de aanpassing aan het fietspad een slimme zet. "Het is sneller, je hoeft niet meer helemaal om te fietsen." Een ander ziet de werkzaamheden als een verbetering maar noemt ook de hinder voor het autoverkeer: "Het is altijd goed als er aan de buurt gewerkt wordt. Het is alleen vervelend voor sommige auto's dat ze een beetje moeten omrijden."