IJburg nu volledig over van koper naar glasvezel

IJburg is samen met vijf andere gebieden in Nederland volledig over op glasvezel. KPN heeft het kopernetwerk daar uitgezet, waardoor alle gebruikers van het netwerk in IJburg nu internetten en tv-kijken via het snellere glasvezelnetwerk.

Op grote schaal wordt het kopernetwerk door glasvezel vervangen. Op ruim 2,8 miljoen adressen is dat al gebeurd en de komende vijf jaar komen daar nog miljoenen adressen bij. IJburg is nu één van de zes proefgebieden waar als eerste het kopernetwerk is uitgezet. In IJburg zijn nu 8800 adressen voorzien van een werkende glasvezelaansluiting.

Wonen in een telefooncentrale

Het kopernetwerk in de telefooncentrale aan de Maria Austriastraat is nu uitgezet. De grote telefooncentrales in de proefgebieden zijn niet meer nodig omdat een glasvezelcentrale veel minder ruimte inneemt. De telefooncentrale in IJburg wordt dan ook ontmanteld en krijgt een woonbestemming. Daarnaast verbruiken glasvezelcentrales ook veel minder stroom.