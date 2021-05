Werkzaamheden Bos en Lommerweg vertraagd: "Weg langer dicht is grootste probleem"

In het AT5-programma Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Wilma van Leeuwen over hoe het werk aan de Bos en Lommerweg verloopt. "De werkzaamheden gaan op zich voorspoedig. We hebben wel te maken met wat vertraging door een aantal onvoorziene omstandigheden. We zijn op dit moment bezig met het aanleggen van nieuwe riolering. Daarna wordt het voet- en fietspad weer aangebracht en als laatste wordt de weg opnieuw geasfalteerd."

"We lopen een behoorlijk wat weken uit. Dat vinden we echt heel vervelend voor de omgeving"

"Daardoor lopen we behoorlijk wat weken uit. Dat vinden we echt heel vervelend voor de omgeving. Het grootste probleem is dat de weg langer dicht is en dat de bewoners om moeten rijden als ze met de auto deze kant op willen."

De buurtbewoners die wij spreken zijn positief over het opknappen van de buurt en klagen nauwelijks over de werkzaamheden."Qua geluid valt het allemaal mee. Het is alleen wat moeilijker met rijden. Je ziet dat het achter wat drukker is, dat mensen van die sluippaadjes hebben" vertelt bewoner van één van de zijstraten. Een ander geeft aan dat er wat omleidingen zijn voor auto's maar dat ze de overlast mee vindt vallen: "Vaak met de auto moet ik wel omrijden maar dat wordt ook wel goed aangegeven."

Een man die al 35 jaar in Bos en Lommerweg woont heeft de buurt de afgelopen jaren flink zien veranderen. Hij is wel te spreken over de renovatiewerkzaamheden aan de buurt: "Het is noodzakelijk zie ik. Door de renovatie wordt het levendiger en het is ook goed voor het milieu."