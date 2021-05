Parken krijgen hun eigen conciërge: "Er zijn boswachters, waarom hebben parken dat niet?"

Wethouder Ivens verwacht dat de komst van de conciërges ook voor dat probleem iets kan betekenen. "Ik hoop het wel, het feit dat iemand conciërge is van een park betekent dat het meer een huiselijke omgeving is, waar een conciërge toezicht op houdt, dus ik hoop daadwerkelijk dat het vuilnis wat gaat verminderen. Maar laten we wel wezen: het is voor een groot deel aan Amsterdammers zelf, want als je een vol blikje naar het park mee kunt nemen, kun je ook nog steeds een leeg blikje mee terug nemen uit het park."