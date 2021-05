Stad NL V Ashraf vluchtte uit Syrië naar Nederland: "Ik ben alles kwijtgeraakt maar heb mezelf gevonden"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Naritaweg in Nieuw-West.

De Naritaweg loopt door een gebied dat een grote verandering doormaakt van werk- naar woongebied. Station Sloterdijk is hier waarschijnlijk het meest bekende bouwwerk. Daarom spreken we af met stationspotter Martijn om iets meer te weten te komen over dit station dat niet bekend staat als moeders mooiste. "Ik vind het een pareltje" vertelt hij. Martijn deelt zijn passie voor stations op zijn Instagram kanaal gepasseerdstation.

Nu het werkgebied rond Sloterdijk plaatsmaakt voor wonen vinden veel mensen hier hun plek. Dit geldt ook voor Ashraf. Hij is vijf jaar geleden gevlucht uit Syrië en zit momenteel in het derde jaar van de studie psychologie. Ondanks dat Ashraf zich herboren voelt in Nederland en zich thuisvoelt in Amsterdam ervaart hij soms een onveilig gevoel op straat door reacties op zijn geaardheid. Deze reacties hebben zelfs al twee keer geleid tot fysieke confrontaties. Ondanks de heftige gebeurtenissen geeft Ashraf aan te blijven strijden om zichzelf te kunnen zijn en hoopt hij deuren te openen voor anderen in soortgelijke situaties. ‘’Ik wil een stem zijn voor mensen die hun stem niet kunnen laten horen’’.

Tot slot spreken we Wilfred, hij is clubmanager bij de padelbanen die onder het spoor liggen. Hij brengt ons de fijne kneepjes van de sport bij en daagt ons uit voor een potje op de baan met andere fanatieke spelers.