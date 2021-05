Groot tekort aan werkplekken voor jongeren met een taakstraf

Er heerst een groot tekort aan plekken waar jongeren met een taakstraf hun straf kunnen uitvoeren. In Amsterdam lopen de wachttijden op tot wel negen maanden. De Raad voor de Kinderbescherming is daarom een campagne gestart om meer begeleiders en werkplekken te werven.

Het systeem dreigt vast te lopen omdat er te weinig plekken zijn. Shazia Ishaq is taakstrafbegeleider bij buurtcentrum Archipel in Oost. Volgens Ishaq zijn taakstraffen van enorm belang: "Het allerbelangrijkste vind ik dat ik ze geen visje geef zodat ze maar een dag kunnen eten, maar dat ze ook leren hengelen. Dat ze ook hun hele leven kunnen blijven eten. En dat kunnen ze goed beseffen op het moment wanneer ze een taakstraf uitvoeren."

Jongeren met een taakstraf zien de straf in beginsel als een verplichting, zegt Ishaq. "Ze komen binnen met een houding van: ik moet maar even er doorheen." Die houding veranderd wel degelijk, want veel jongeren met een taakstraf blijven uiteindelijk als vrijwilliger. "Dat is het doel dat ik wil bereiken. Dat ze iets terug doen voor de maatschappij."

Begeleiders

Volgens De Jong kunnen de lange wachttijden er voor zorgen dat de jongeren minder gemotiveerd zijn. Om dat tegen te gaan, probeert de Raad voor de Kinderbescherming nieuwe begeleiders te werven. Wie wel een begeleider zou willen worden, kan zich aanmelden via www.wordtaakstrafbegeleider.nl