Hotel Parkview blijft ook na kort geding gesloten

Burgemeester Femke Halsema heeft vooralsnog een exploitatievergunning voor hotel Parkview in Zuid mogen weigeren. Dat heeft de voorzieningenrechter beslist in een kort geding.

Dat Halsema de exploitatievergunning weigert, komt vanwege twee aanslagen. In 2018 werd er een handgranaat in de portiek gegooid. Een explosie bleef uit, ondanks dat de pin was verwijderd. Bij de tweede aanslag ging de handgranaat wel af. Het hotel en verschillende andere panden en auto's raakten flink beschadigd. De kans op slachtoffers was reëel. In de buurt voelen mensen zich door de incidenten nog steeds onveilig.

Na de aanslagen bij het hotel aan de Korte Van Eeghenstraat heeft Halsema het pand voor onbepaalde tijd gesloten. De eigenaresse is het hier niet mee eens en spande een korting geding aan. De rechter steunt Halsema vooralsnog omdat er onder meer ook bij de gemeente aanwijzingen dat deze incidenten verband houden met de exploitatie van het hotel, met gevaar voor herhaling, en aanwijzingen dat de bij het hotel betrokken familie van de exploitant banden zou hebben met het criminele milieu.