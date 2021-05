Park Politiek met D66-leider Van Dantzig: "Wil graag wethouder worden om wooncrisis op te lossen"

Direct na de goede uitslag van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen maakte hij bekend graag weer lijsttrekker te worden van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig. Vrijdagavond was het te gast in Park Politiek.

Bij zijn kandidaatstelling maakte hij bovendien bekend ook graag plaats te nemen in het volgende stadsbestuur. 'Ik denk dat het ook goed is om te zeggen wat de ambitie is. Dus ik denk dat het geen geheim is dat, als de kiezer en de fractie het mij gunt, dat ik graag wethouder Wonen en Stedelijke Ontwikkeling wil zijn om de stad verder te laten groeien en de woningcrisis op te lossen."

AT5

Een gesprek over de resultaten van de afgelopen vier jaar, waarom het maar niet lukt om genoeg woningen te bouwen voor middengroepen, de komst van 17 windturbines, en de keuze van de partij om de nieuwe Meervaart in de Sloterplas te gaan bouwen: "Wat je wil is daar een fantastisch stedenbouwkundig icoon neerzetten."