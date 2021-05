Nieuwe priklocatie Zuidoost: "Ik had heel erg m’n twijfels"

Er is onlangs een nieuwe locatie in de stad waar Amsterdammers gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus: AFAS Live in Zuidoost. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertelt GGD-arts Franciska Suryapranata waarom het belangrijk is om je te laten vaccineren.

Naast de AFAS Live locatie kunnen Amsterdammers voor een vaccinatie ook terecht bij de RAI in Zuid, de Calandhal in NieuwWest en de NDSM Loods in Noord. De extra locatie is hard nodig. "De verwachting is dat we in korte tijd heel erg gaan opschalen zodat we zo snel mogelijk iedereen kunnen beschermen tegen het virus", legt GGD-arts Franciska Suryapranata uit.

Suryapranata benadrukt dat vaccineren in ieders belang is. "Als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren dan kan het virus zich niet, of in ieder geval veel minder goed, verspreiden tussen mensen. Ik denk dat iedereen daar baat bij heeft." Een man die op het punt staat de prik te krijgen zegt: "Eigenlijk ben ik altijd bang voor het prikken maar deze keer doe ik het graag."