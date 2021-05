Agenten niet vervolgd voor doodschieten Sammy Baker

De agenten die de Duitse Sammy Baker in de zomer van vorig jaar hebben doodgeschoten, worden niet vervolgd. Dat heeft het OM zojuist bekendgemaakt.

De 23-jarige Baker werd op 13 augustus door de politie neergeschoten in een binnentuin van de Honselersdijkstraat in Nieuw-West. Dat gebeurde nadat hij in verwarde toestand verkeerde en met een mes tegen zijn keel rondliep. Toen agenten hem probeerden aan te houden, zou hij met het mes om zich heen hebben gestoken.

Noodweersituatie

Het OM laat weten de zaak te seponeren, omdat de agenten vanuit een noodweersituatie hebben gehandeld. Baker heeft volgens het OM zwaaiende en stekende bewegingen gemaakt in de richting van de bovenlichamen en hals van drie agenten . "Een van de agenten werd met het mes op zijn vest geraakt. Hierop haalden twee agenten vrijwel gelijktijdig de trekker over", schrijft het OM.

Er was een onderhandelaar opgeroepen, maar de agenten besloten om voor de komst van die onderhandelaar Baker aan te houden. Hij liep namelijk langzaam in hun richting en reageerde niet op bevelen om te blijven staan. Een hondengeleider benaderde Baker van achteren, maar de hond liep hem voorbij. Daarna werkte de hondengeleider Baker tegen de grond, maar toen volgden dus de zwaaiende en stekende bewegingen met het mes.

Nergens op

Volgens het OM was er op het moment dat er geschoten werd geen veilig alternatief. "Eerder reageerde de verwarde maar ook zeer fitte man, die mogelijk in een drugspsychose verkeerde, nergens op. Niet op herhaald aanroepen, niet op pepperspray en niet op de getoonde vuurwapens. Desondanks bleef hij met het mes op de agenten inlopen."

De ouders van Baker en hun advocaat, Richard Korver, lieten eerder al weten dat ze vonden dat de politie verkeerd gehandeld heeft. Volgens hen was er in die binnentuin geen dreiging voor anderen.