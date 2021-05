Woningen en kantoren moeten tijdelijke rechtbank in Zuid vervangen

De nieuwe rechtbank staat vlakbij en is in mei in gebruik genomen. Volgens de gemeente wil het Rijksvastgoedbedrijf de kavel openbaar verkopen aan een partij die de kantoren en woningen kan bouwen.

Demonteerbaar

Buurtbewoners zijn in april al geïnformeerd over het plan. Tijdens die bijeenkomst werd verteld dat de tijdelijke rechtbank demonteerbaar is en dat de huidige eigenaar het pand zelf uit elkaar laat halen.

De maximale bouwhoogte van de nieuwbouw aan de kant van de Fred. Roeskestraat wordt 25 meter, wat zeven verdiepingen zijn. Iets verderop mag er tot maximaal 38 meter, tien verdiepingen, gebouwd worden. Dat zou samen met de gebouwen in de buurt zorgen voor een "diverse mix van gebouwen rond de 30 meter".

Groene campus

De nadruk zou liggen op wonen, "met de uitstraling van een groene campus, gemengd met kantoren en voorzieningen". Bij de ontwikkeling van de buurt zouden "diversiteit, groen en verbinding" centraal staan.

De gemeenteraad buigt zich in juli over het plan. De precieze invulling en het ontwerpproces volgen naar verwachting in 2022 en 2023. Buurtbewoners kunnen zich dan over de plannen uitspreken.

Als alles volgens plan verloopt, kan er in 2024 gebouwd worden.