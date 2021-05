Stad NL V Advocaat ouders Sammy Baker: "Politiemensen creëerden zelf gevaarlijke situatie"

Advocaat Richard Korver, die de ouders van de door de politie doodgeschoten Sammy Baker bijstaat, vindt dat de politie die dag zelf voor een gevaarlijke situatie had gezorgd. De Duitse Baker verkeerde in verwarde toestand en hield een mes tegen zijn keel, maar volgens Korver was dat geen reden om op dat moment al in te grijpen.

Volgens het OM liep Baker in een binnentuin van de Honselersdijkstraat in Nieuw-West langzaam op de agenten af en werd daarom besloten een politiehond in te zetten. De hond beet niet, waarna de hondengeleider Baker zelf tegen de grond werkte. Daarna maakte de twintiger zwaaiende en stekende bewegingen met zijn mes richting agenten en losten twee van hen schoten. "Deze jongen was meerdere malen aangesproken door de politie, wapens zijn getrokken, hij is in alle talen aangesproken, er is pepperspray gebruikt en hij reageerde helemaal nergens op", zegt persofficier Katelijne den Hartog. "Hij bleef zwaaien met zijn mes. Hij is op een gegeven moment naar de grond gewerkt en bleef nog steeds zwaaien met dat mes, in de richting ook van de bovenlichamen en halzen van de agenten. Hij heeft ook het vest van een van de agenten geraakt."

Quote "Hij reageerde helemaal nergens op en bleef zwaaien met zijn mes" Katelijne den Hartog, openbaar ministerie

Korver vindt dat er niet op die manier gehandeld had moeten worden. "De politiemensen kiezen er toch zelf voor om die situatie te creëren?", zegt hij. "Ze hoeken hem zelf neer. Er zijn toch allerlei andere manieren? Die moeder was op twee- of driehonderd meter afstand. Waarom is die er niet bijgehaald? Die jongen kon nergens heen. Hij stond in een omheind terrein." Hij vindt het onderzoek van de Rijksrecherche, dat voor het OM reden is om de agenten niet te vervolgen, te beperkt. Volgens de advocaat had er namelijk ook gekeken moeten worden waarom er besloten werd om Baker op dat moment aan te houden. "Ieder mens met rechtvaardigheidsgevoel en menselijkheidsgevoel, denkt toch, zou je hier niet iets breder moeten kijken? Zou je niet moeten kijken, hoe is die jongen in die situatie terechtgekomen?"

Quote "Zou je niet moeten kijken, hoe is die jongen in die situatie terechtgekomen?" richard korver, advocaat

De ouders van Baker laten aan AT5 weten dat ze de beslissing van het Openbaar Ministerie om de agenten niet te vervolgen verwacht hadden. "De Rijksrecherche heeft alleen maar naar een klein deel van de gebeurtenissen onderzoek gedaan. Als er breder gekeken was dan zou duidelijk zijn dat de politie veel fouten heeft gemaakt. Wij kijken nu welke stappen we nog kunnen zetten in deze zaak." Korver wil dat twee door de rechtbank benoemde deskundigen het politieoptreden gaan beoordelen. Hij hoopt dat de politie dat verzoek steunt.