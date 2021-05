Ayla Mintjes (27) slachtoffer schietpartij Maassluisstraat: "Ik zal je nooit vergeten"

De 27-jarige Ayla Mintjes is het slachtoffer van de schietpartij van afgelopen zondag in de Maassluisstraat. Haar dood zorgt voor veel verdriet bij nabestaanden. "Mijn hart is in duizend stukjes gebroken en echt beseffen doe ik nog niet", schrijft iemand op Instagram.

Het Parool meldde eerder vandaag dat Ayla Mintjes uit Friesland het slachtoffer was van de schietpartij in de Maassluisstraat. Ze werd in haar auto beschoten door twee schutters. De bijrijder bleef ongedeerd. Mintjes wist het ziekenhuis te halen, maar overleed daar gister aan haar verwondingen. Mintjes werkte in een zonnestudio in Diemen. Ook zou ze haar eigen bedrijf opstarten, waar ze zich zou wijden aan het verzorgen van wenkbrauwen.

Een vriendin schrijft dat ze Ayla zal missen. "Nooit meer samen facetimen, nooit meer samen redbull en een peukie, nooit meer samen een theetje", aldus de vriendin op Instagram. Volgens Het Parool hadden de schutters het vermoedelijk voorzien op haar vriend Anis B. Hij was lange tijd in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege een verscheidenheid aan misdrijven, ook samen met beruchte Amsterdamse criminelen. Verdachte aangehouden Twee mannen beschoten zondagavond de auto van Ayla Mintjes rond 19.45 uur. De twee schutters stapten na de schietpartij in een bestelauto, die werd bestuurd door een derde verdachte. Kort na het incident werd een bestelauto uitgebrand aangetroffen in de August Vermeylenstraat. De politie onderzoekt nog of het om de vluchtauto gaat. Inmiddels is een 20-jarige verdachte aangehouden.

