Bouw Woon Leef aflevering: Groen in de knel

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 steeds groener worden. Maar hoe doen we dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Het kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar ook in de openbare ruimte kan nog worden vergroend. Amsterdammers kunnen bovendien ook zelf aan de slag met initiatieven om hun stad wat groener te maken.

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van het nieuwe groen in de stad. We spreken met stadsecoloog Anneke Blokker die ons vertelt waarom natuurinclusief bouwen goed is voor mens én dier en een landschapsarchitect die vanaf het eerste stadium betrokken is bij het ontwerp van het nieuwe Bajeskwartier. Ook bezoeken we de daktuin die bovenop een wooncomplex aan de Zuidas is aangelegd en we spreken een Amsterdammer over hoe het is om in één van de allereerste ecologische woonblokken van Nederland te wonen.